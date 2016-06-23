Der BlauErgodic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des BlauErgodic Indikators mit einem gemischten TimeFrame.



Das Histogramm des anfänglichen Indikators oder der Wolke kann die Quelle für ein Signal sein - abhängig vom Wert des Eingabeparameters des Indikators:

input Mode Methode=MODE_CLOUD;

Wenn Signale vom Histogramm generiert werden, wird das durch die Histogramm Farbe gezeigt. Wenn das Signal durch eine farbige Wolke entsteht, wird neben der Farbe das Verhalten der Wolke analysiert. Wenn die Wolke komprimiert ist und der Trend sich abschwächt, ist die Farbe des Indikators blass. Wenn die Wolke expandiert und der Trend stärker wird, ist die Farbe hell. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die BlauErgodic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator BlauErgodic_Signal