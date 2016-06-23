Der wirkliche Autor:



AlexP

Ein Flaggensignal Indikator. Die vier letzten Balken werden im Algorithmus analysiert.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.

Abbildung 1. Indikator DM