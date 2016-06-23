CodeBaseKategorien
DM - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
777
(21)
Der wirkliche Autor:

AlexP

Ein Flaggensignal Indikator. Die vier letzten Balken werden im Algorithmus analysiert.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.

Abbildung 1. Indikator DM

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2202

