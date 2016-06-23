und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DM - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 777
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
AlexP
Ein Flaggensignal Indikator. Die vier letzten Balken werden im Algorithmus analysiert.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.
Abbildung 1. Indikator DM
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2202
Der BlauErgodic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des BlauErgodic Indikators mit einem gemischten TimeFrame.Simple EA
Einfachster Roboter der kauft und verkauft!
Ein Trendindikator mit zwei Linien, deren Farbe durch die Position des Preises relativ zum SMA und LSMA bestimmt wird.iFXAnalyser
Drei Indikatoren der einfachsten linearen Kombination der Differenzen zwischen dem schnellen und dem langsamen gleitenden Durchschnitt desselben Charts.