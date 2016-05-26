CodeBaseKategorien
Indikatoren

Price Channel - Indikator für den MetaTrader 5

In der CodeBase gibt es bereits einen Price Channel Indikator, mir persönlich gefällt er aber nicht, weil er den ganzen Raum zwischen den oberen und unteren Grenzen färbt:

Price Channel

Die angebotene Version des Price Channel Indikators sieht wie im MetaTrader 4 aus:

Price Channel

Darüber hinaus können Sie beide Indikatoren kombinieren:

Price Channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/181

