Indikatoren

WATR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
707
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
watr.mq5 (12.65 KB) ansehen
watr_htf.mq5 (11.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Kopieren Sie die compilierte WATR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator WATR_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2079

