Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.

Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.

Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.