BlauTSStochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- 744
Stochastic Oszillator vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der BlauTSStochastic Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2028
