BlauTSStochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Stochastic Oszillator vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der BlauTSStochastic Indikator

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

Indikator Awesome_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CoensioTrader1V06 CoensioTrader1V06

Ein Multi-Währungs-Handelssystem (Multi-Currency), basierend auf Bollinger Bändern und einer Technik zur Mitnahme von Trends. Kann bis zu 6 Währungen simultan traden. System wurde im Optimierungsparameter-Sharing erstellt.

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

BlauTSStochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Ein Trendindikator mit drei Zuständen. Während starker Trends werden Balken in rot oder grün abhängig von der Trendrichtung eingefärbt.