UltraWPR_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über Trendrichtung basierend auf Daten des the UltraWPR Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.

Der TrendValue Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Multi-Währungs-Handelssystem (Multi-Currency), basierend auf Bollinger Bändern und einer Technik zur Mitnahme von Trends. Kann bis zu 6 Währungen simultan traden. System wurde im Optimierungsparameter-Sharing erstellt.

Indikator Awesome_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.