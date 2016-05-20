und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Accelerator_Signal_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 716
-
Indikator Accelerator_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Kopieren Sie die compilierte Accelerator_Signal.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator Accelerator_Signal_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2024
