CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RVI_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
695
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
rvi_3htf.mq5 (12.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Drei Relative Vigor Index Indikatoren von verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.

Abbildung 1. Der RVI_3HTF Indikator

Abbildung 1. Der RVI_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1988

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodicMDI Oszillator.

BlauTStochI BlauTStochI

Q-period Stochastic Index Indikator vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

MACD Histogramm mit beschnittener Anzeige von Seitwärtsbewegungen.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

Ein MA-basierter Trendfilter in Forme einer farbigen Wolke.