CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BlauErgodicMDI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
766
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blauergodicmdi.mq5 (8.8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Ergodische MDI Oszillator aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der BlauErgodicMDI Indikator

Der BlauErgodicMDI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1958

RES-SUP RES-SUP

Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.

NR4ID-ATR NR4ID-ATR

Der Indikator stellt den Moment der minimalen Volatilität fest und setzt einen farbigen Punkt in die Mitte der Kerzenbewegung.

CCI_3HTF CCI_3HTF

Drei Commodity Channel Index Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.

RS_session RS_session

Der Indikator erlaubt es eine spezielle Hintergrundfarbe für die Markierung der Preise im Chart während der in den Eingabeparametern gewählten Perioden des Tages einzustellen.