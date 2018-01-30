Zwei gleich Handelssysteme für Long- und Short-Positionen basierend auf dem Ausbruch der Nulllinie durch den CMO Indikator, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann. Dafür werden alle Eingabeparameter des Expert Advisors in zwei große Gruppen aufgeteilt:

Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben L beginnen, werden für die Verwaltung von Long-Positionen verwendet. Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnen, werden für die Verwaltung von Short-Positionen verwendet.

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

Für diese Handelssysteme werden verschiedene Magic Numbers verwendet, und sie hängen von einander nicht ab. Echte Finanzmärkte sind sehr selten symmetrisch. Häufig werden absolut unterschiedliche Parameter eines Handelssystems benötigt, um einen Aufwärtstrend und Abwärtstrend zu handeln. Um den Expert Advisor richtig einzustellen, sollte man zunächst nur eines der Hadnelssysteme testen und das zweite deaktiviert.

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

Danach sollte man das zweite System einstellen.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei CMO.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Abschlüsse bei symmetrischen Einstellungen.

Testergebnisse für 2016 auf USDJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.3. Beispiele für Trades bei nicht symmetrischen Einstellungen