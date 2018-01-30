CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CMO_Duplex - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
935
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
CMO.mq5 (16.56 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_CMO_Duplex.mq5 (18.15 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Zwei gleich Handelssysteme für Long- und Short-Positionen basierend auf dem Ausbruch der Nulllinie durch den CMO Indikator, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann. Dafür werden alle Eingabeparameter des Expert Advisors in zwei große Gruppen aufgeteilt:

  1. Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben L beginnen, werden für die Verwaltung von Long-Positionen verwendet.
  2. Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnen, werden für die Verwaltung von Short-Positionen verwendet.
//+----------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Expert Advisors für Long-Positionen        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L Magic Number
input double  L_MM=0.1;             //L Anteil der Einlage an einem Trade
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L Modus für das Festlegen der Lotgröße
//+----------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Expert Advisors für Short-Positionen        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S Magic Number
input double  S_MM=0.1;             //S Anteil der Einlage an einem Trade
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S Modus für das Festlegen der Lotgröße

Für diese Handelssysteme werden verschiedene Magic Numbers verwendet, und sie hängen von einander nicht ab. Echte Finanzmärkte sind sehr selten symmetrisch. Häufig werden absolut unterschiedliche Parameter eines Handelssystems benötigt, um einen Aufwärtstrend und Abwärtstrend zu handeln. Um den Expert Advisor richtig einzustellen, sollte man zunächst nur eines der Hadnelssysteme testen und das zweite deaktiviert.

input bool    L_PosOpen=true;       //L Erlaubnis, eine Long-Position zu eröffnen
input bool    L_PosClose=true;      //L Erlaubnis, eine Long-Position zu schließen

Danach sollte man das zweite System einstellen.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei CMO.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Abschlüsse bei symmetrischen Einstellungen.

Abb.1. Beispiele für Abschlüsse bei symmetrischen Einstellungen.

Testergebnisse für 2016 auf USDJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.3. Beispiele für Trades bei nicht symmetrischen Einstellungen

Abb.3. Beispiele für Trades bei nicht symmetrischen Einstellungen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19502

Exp_Daniella Exp_Daniella

Ein Handelssystem, dass auf Signalen des Semaphor-Indikator Daniella basiert.

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

Handel gegen die Trendrichtung vor N Stunden.

Dtm_HTF Dtm_HTF

Der Dtm Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametersn auszuwählen.

N Candles v5 N Candles v5

Der Expert Advisor ermittelt N gleiche Kerzen in Folge. Bullische Kerzen - kaufen, bärische - verkaufen.