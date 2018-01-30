Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_Levels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 851
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Kanal, der auf Fraktalen basiert.
Abb.1. Der Fractal_Levels Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19437
StochValues
Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des Stochastic Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.risk
Maximale Lotgröße, berechnet auf Basis der freien Margin
VR Overturn
Martingale und Anti-Martingale.Bollinger Bands RSI
Der Expert Advisor basiert auf Signalen der Indikatoren iBands (Bollinger Bands, BB) und iRSI (Relative Strength Index, RSI).