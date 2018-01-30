CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_Levels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
851
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Kanal, der auf Fraktalen basiert.

Abb.1. Der Fractal_Levels Indikator

Abb.1. Der Fractal_Levels Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19437

StochValues StochValues

Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des Stochastic Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.

risk risk

Maximale Lotgröße, berechnet auf Basis der freien Margin

VR Overturn VR Overturn

Martingale und Anti-Martingale.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Der Expert Advisor basiert auf Signalen der Indikatoren iBands (Bollinger Bands, BB) und iRSI (Relative Strength Index, RSI).