Der Expert Advisor Exp_Stopreversal_Tm basiert auf Signalen des Stopreversal Indikators und bietet die Option, ein festes Zeitintervall für den Handel festzulegen.

Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein farbiger Pfeil des Indikators erscheint.

Der Indikator bietet die Möglichkeit, nur während des in den Eingabevariablen gesetzten Zeitintervalls zu handeln:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Für den Start- und Endzeitpunkt des Handels sind jeweils zwei Variablen für Stunden und Minuten vorhanden.

Mit Standardeinstellungen handelt der Expert Advisor während der ganzen Handelssizung von 00:00 an und um 23:59 werden alle Positionen geschlossen.

Wenn der Startzeitpunkt in den Einstellungen des Expert Advisors später als der Endzeitpunkt ist, schließt der Expert Advisor offene Positionen zur angegebenen Zeit am nächsten Tag.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei Stopreversal.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2016 auf USDJPY H1:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen.