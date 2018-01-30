und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JS-Chaos - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1247
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee - JS_Sergey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Ein Expert Advisor basierend auf der Strategie von Bill Williams.
Bill Williams schlug einen perfekten Einstieg in den Markt beim Ausbruch des Fraktals vor.
Stop Loss setzen wir auf der Ebene der Lippen des Alligators (grüne Linie) ohne Verschiebung, und TakeProfit legen wir nach Fibo-Levels zwischen dem Fraktal und MA fest.
Der EA steigt in den Markt in die Trendrichtung mit Pending Orders, Take Profit wird auf 1.618 und 4.618 gesetzt.
Die Lotgröße der ersten Pending Order muss doppelt so groß sein wie die zweite Pending Order.
Die Position #2 sollte beim Auslösen der Position #1 durch Take Profit auf Fibo 1.618 zur Gewinnschwelle (Breakeven) verschoben werden.
Trainling Stop: Trailing Stop basierend auf dem МА mit der Periode 21, wenn es einen Trend auf dem Markt gibt.
Positionen werden geschlossen, wenn sich die Lippen des Alligators und der Open/Close-Kurs auf dem Balken #1 kreuzen.
.
.
Eingabeparameter
- Use time - den Handel im Zeitraum zwischen "Open hour" und "Close hour" erlauben/verbieten;
- Open hour - Beginn des Handels;
- Close hour - Ende des Handels;
- Lots - Positionsgröße;
- Indenting from fractals(in pips) - Verschiebung vom Fraktal;
- Fibo_1 - Fibonacci Level 1;
- Fibo_2 - Fibonacci Level 2;
- Use close positions - Schließen von Positionen verwenden/verbieten;
- Use trailing - Trailing Stop verwenden/verbieten;
- Use breakeven - Verschiebung zur Gewinnschwelle verwenden/verbieten;
- Breakeven plus (in pips) - minimaler Breakeven-Wert ;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
Testergebnisse auf M30 (Standardeinstellungen):
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, nur "Use close positions" → false):.
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURJPY
|14
|3487,76
|487,76
|1,72
|1,12
|0,70
|0,05
|0
|21,66
|284
|EURGBP
|11
|3366,04
|366,04
|1,27
|1,09
|0,61
|0,04
|0
|16,99
|288
|EURUSD
|0
|3334,82
|334,82
|1,02
|1,08
|1,14
|0,04
|0
|9,13
|329
|EURAUD
|12
|2865,66
|-134,34
|-0,43
|0,97
|-0,13
|-0,01
|0
|27,54
|309
|USDCAD
|4
|2613,52
|-386,48
|-1,17
|0,89
|-0,54
|-0,04
|0
|22,70
|331
|USDJPY
|3
|2540,99
|-459,01
|-1,58
|0,89
|-0,59
|-0,05
|0
|24,15
|291
|AUDUSD
|5
|2511,72
|-488,28
|-1,63
|0,86
|-0,65
|-0,06
|0
|23,30
|300
|EURCAD
|16
|2068,74
|-931,26
|-2,84
|0,83
|-0,62
|-0,08
|0
|44,11
|328
|AUDJPY
|9
|1876,44
|-1123,56
|-3,89
|0,73
|-0,79
|-0,11
|0
|47,54
|289
|EURCHF
|13
|1868,53
|-1131,47
|-3,39
|0,70
|-0,78
|-0,11
|0
|46,57
|334
|GBPUSD
|1
|1834,20
|-1165,80
|-3,85
|0,81
|-0,82
|-0,08
|0
|45,44
|303
|GBPJPY
|18
|1686,64
|-1313,36
|-4,22
|0,83
|-0,70
|-0,05
|0
|61,67
|311
|USDCHF
|2
|1567,90
|-1432,10
|-4,96
|0,68
|-0,84
|-0,14
|0
|56,36
|289
|GBPCHF
|17
|1395,70
|-1604,30
|-4,80
|0,76
|-0,87
|-0,09
|0
|59,79
|334
|AUDCAD
|7
|1198,16
|-1801,84
|-5,87
|0,52
|-0,94
|-0,23
|0
|63,65
|307
|AUDCHF
|8
|1047,31
|-1952,69
|-5,71
|0,62
|-0,95
|-0,19
|0
|66,44
|342
|AUDNZD
|6
|667,17
|-2332,83
|-7,45
|0,44
|-0,98
|-0,24
|0
|78,03
|313
|EURNZD
|15
|226,55
|-2773,45
|-10,63
|0,52
|-0,95
|-0,20
|0
|92,83
|261
|CHFJPY
|10
|179,56
|-2820,44
|-10,26
|0,47
|-0,97
|-0,30
|0
|94,16
|275
|CADCHF
|19
|144,60
|-2855,40
|-11,20
|0,35
|-0,99
|-0,29
|0
|95,21
|255
Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, "Breakeven plus" -> 10):
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|NZDUSD
|20
|2338,26
|-661,74
|-1,73
|0,82
|-0,65
|-0,07
|0
|33,36
|383
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|USDRUB
|21
|150,86
|-2849,14
|-89,04
|0,00
|-0,97
|-1,29
|0
|97,55
|32
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19378
Ein Trendindikator, der Handelssignale vom XMACD Histogramm erhält.Jims Close Positions
Schließen von Positionen: alle Positionen, nur profitable oder nur verlustbringende Positionen.
Eine Bibliothek für die Erstellung einer Analoguhr als grafische Ressource in MetaTrader 4/5.N seconds N points
Der Expert Advisor verfolgt Positionen aller Symbole nach allen Magic Numbers. Wenn eine Position bereits "Waiting for seconds" offen ist und ihr Profit "Take Profit" Punkte erreicht hat, schließt der Expert Advisor die Position. Wenn der Profit nicht "Take Profit" Punkte erreicht hat, verschiebt der Expert Advisor den Take Profit Level.