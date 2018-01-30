Autor der Idee - JS_Sergey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Ein Expert Advisor basierend auf der Strategie von Bill Williams.

Bill Williams schlug einen perfekten Einstieg in den Markt beim Ausbruch des Fraktals vor.

Stop Loss setzen wir auf der Ebene der Lippen des Alligators (grüne Linie) ohne Verschiebung, und TakeProfit legen wir nach Fibo-Levels zwischen dem Fraktal und MA fest.

Der EA steigt in den Markt in die Trendrichtung mit Pending Orders, Take Profit wird auf 1.618 und 4.618 gesetzt.

Die Lotgröße der ersten Pending Order muss doppelt so groß sein wie die zweite Pending Order.

Die Position #2 sollte beim Auslösen der Position #1 durch Take Profit auf Fibo 1.618 zur Gewinnschwelle (Breakeven) verschoben werden.

Trainling Stop: Trailing Stop basierend auf dem МА mit der Periode 21, wenn es einen Trend auf dem Markt gibt.

Positionen werden geschlossen, wenn sich die Lippen des Alligators und der Open/Close-Kurs auf dem Balken #1 kreuzen.

Eingabeparameter

Use time - den Handel im Zeitraum zwischen "Open hour" und "Close hour" erlauben/verbieten;

- den Handel im Zeitraum zwischen "Open hour" und "Close hour" erlauben/verbieten; Open hour - Beginn des Handels;

- Beginn des Handels; Close hour - Ende des Handels;

- Ende des Handels; Lots - Positionsgröße;

- Positionsgröße; Indenting from fractals(in pips) - Verschiebung vom Fraktal;

- Verschiebung vom Fraktal; Fibo_1 - Fibonacci Level 1;

- Fibonacci Level 1; Fibo_2 - Fibonacci Level 2;

- Fibonacci Level 2; Use close positions - Schließen von Positionen verwenden/verbieten;

- Schließen von Positionen verwenden/verbieten; Use trailing - Trailing Stop verwenden/verbieten;

- Trailing Stop verwenden/verbieten; Use breakeven - Verschiebung zur Gewinnschwelle verwenden/verbieten;

- Verschiebung zur Gewinnschwelle verwenden/verbieten; Breakeven plus (in pips) - minimaler Breakeven-Wert ;

- minimaler Breakeven-Wert ; magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Testergebnisse auf M30 (Standardeinstellungen):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421 EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375 EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381 USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346 USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397 AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344 GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408 EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402 USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350 AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397 EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459 GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399 EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414 AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377 AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431 AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374 GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420 CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424 EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278 CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, nur "Use close positions" → false):.

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades EURJPY 14 3487,76 487,76 1,72 1,12 0,70 0,05 0 21,66 284 EURGBP 11 3366,04 366,04 1,27 1,09 0,61 0,04 0 16,99 288 EURUSD 0 3334,82 334,82 1,02 1,08 1,14 0,04 0 9,13 329 EURAUD 12 2865,66 -134,34 -0,43 0,97 -0,13 -0,01 0 27,54 309 USDCAD 4 2613,52 -386,48 -1,17 0,89 -0,54 -0,04 0 22,70 331 USDJPY 3 2540,99 -459,01 -1,58 0,89 -0,59 -0,05 0 24,15 291 AUDUSD 5 2511,72 -488,28 -1,63 0,86 -0,65 -0,06 0 23,30 300 EURCAD 16 2068,74 -931,26 -2,84 0,83 -0,62 -0,08 0 44,11 328 AUDJPY 9 1876,44 -1123,56 -3,89 0,73 -0,79 -0,11 0 47,54 289 EURCHF 13 1868,53 -1131,47 -3,39 0,70 -0,78 -0,11 0 46,57 334 GBPUSD 1 1834,20 -1165,80 -3,85 0,81 -0,82 -0,08 0 45,44 303 GBPJPY 18 1686,64 -1313,36 -4,22 0,83 -0,70 -0,05 0 61,67 311 USDCHF 2 1567,90 -1432,10 -4,96 0,68 -0,84 -0,14 0 56,36 289 GBPCHF 17 1395,70 -1604,30 -4,80 0,76 -0,87 -0,09 0 59,79 334 AUDCAD 7 1198,16 -1801,84 -5,87 0,52 -0,94 -0,23 0 63,65 307 AUDCHF 8 1047,31 -1952,69 -5,71 0,62 -0,95 -0,19 0 66,44 342 AUDNZD 6 667,17 -2332,83 -7,45 0,44 -0,98 -0,24 0 78,03 313 EURNZD 15 226,55 -2773,45 -10,63 0,52 -0,95 -0,20 0 92,83 261 CHFJPY 10 179,56 -2820,44 -10,26 0,47 -0,97 -0,30 0 94,16 275 CADCHF 19 144,60 -2855,40 -11,20 0,35 -0,99 -0,29 0 95,21 255

Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, "Breakeven plus" -> 10):