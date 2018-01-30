CodeBaseKategorien
JS-Chaos - Experte für den MetaTrader 5

JS_Sergey
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1247
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
JS-Chaos.mq5 (71.88 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - JS_Sergey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Ein Expert Advisor basierend auf der Strategie von Bill Williams.

Bill Williams schlug einen perfekten Einstieg in den Markt beim Ausbruch des Fraktals vor.

Stop Loss setzen wir auf der Ebene der Lippen des Alligators (grüne Linie) ohne Verschiebung, und TakeProfit legen wir nach Fibo-Levels zwischen dem Fraktal und MA fest.

Der EA steigt in den Markt in die Trendrichtung mit Pending Orders, Take Profit wird auf 1.618 und 4.618 gesetzt.

Die Lotgröße der ersten Pending Order muss doppelt so groß sein wie die zweite Pending Order.

Die Position #2 sollte beim Auslösen der Position #1 durch Take Profit auf Fibo 1.618 zur Gewinnschwelle (Breakeven) verschoben werden.

Trainling Stop: Trailing Stop basierend auf dem МА mit der Periode 21, wenn es einen Trend auf dem Markt gibt.

Positionen werden geschlossen, wenn sich die Lippen des Alligators und der Open/Close-Kurs auf dem Balken #1 kreuzen.

.

.


Eingabeparameter

  • Use time - den Handel im Zeitraum zwischen "Open hour" und "Close hour" erlauben/verbieten;
  • Open hour - Beginn des Handels;
  • Close hour - Ende des Handels;
  • Lots - Positionsgröße;
  • Indenting from fractals(in pips) - Verschiebung vom Fraktal;
  • Fibo_1 - Fibonacci Level 1;
  • Fibo_2 - Fibonacci Level 2;
  • Use close positions - Schließen von Positionen verwenden/verbieten;
  • Use trailing - Trailing Stop verwenden/verbieten;
  • Use breakeven - Verschiebung zur Gewinnschwelle verwenden/verbieten;
  • Breakeven plus (in pips) - minimaler Breakeven-Wert ;
  • magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Testergebnisse auf M30 (Standardeinstellungen):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, nur "Use close positions" → false):.

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURJPY 14 3487,76 487,76 1,72 1,12 0,70 0,05 0 21,66 284
EURGBP 11 3366,04 366,04 1,27 1,09 0,61 0,04 0 16,99 288
EURUSD 0 3334,82 334,82 1,02 1,08 1,14 0,04 0 9,13 329
EURAUD 12 2865,66 -134,34 -0,43 0,97 -0,13 -0,01 0 27,54 309
USDCAD 4 2613,52 -386,48 -1,17 0,89 -0,54 -0,04 0 22,70 331
USDJPY 3 2540,99 -459,01 -1,58 0,89 -0,59 -0,05 0 24,15 291
AUDUSD 5 2511,72 -488,28 -1,63 0,86 -0,65 -0,06 0 23,30 300
EURCAD 16 2068,74 -931,26 -2,84 0,83 -0,62 -0,08 0 44,11 328
AUDJPY 9 1876,44 -1123,56 -3,89 0,73 -0,79 -0,11 0 47,54 289
EURCHF 13 1868,53 -1131,47 -3,39 0,70 -0,78 -0,11 0 46,57 334
GBPUSD 1 1834,20 -1165,80 -3,85 0,81 -0,82 -0,08 0 45,44 303
GBPJPY 18 1686,64 -1313,36 -4,22 0,83 -0,70 -0,05 0 61,67 311
USDCHF 2 1567,90 -1432,10 -4,96 0,68 -0,84 -0,14 0 56,36 289
GBPCHF 17 1395,70 -1604,30 -4,80 0,76 -0,87 -0,09 0 59,79 334
AUDCAD 7 1198,16 -1801,84 -5,87 0,52 -0,94 -0,23 0 63,65 307
AUDCHF 8 1047,31 -1952,69 -5,71 0,62 -0,95 -0,19 0 66,44 342
AUDNZD 6 667,17 -2332,83 -7,45 0,44 -0,98 -0,24 0 78,03 313
EURNZD 15 226,55 -2773,45 -10,63 0,52 -0,95 -0,20 0 92,83 261
CHFJPY 10 179,56 -2820,44 -10,26 0,47 -0,97 -0,30 0 94,16 275
CADCHF 19 144,60 -2855,40 -11,20 0,35 -0,99 -0,29 0 95,21 255

Die Ergebnisse des Testens auf M30 (Standardeinstellungen, "Breakeven plus" -> 10):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
NZDUSD 20 2338,26 -661,74 -1,73 0,82 -0,65 -0,07 0 33,36 383
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
USDRUB 21 150,86 -2849,14 -89,04 0,00 -0,97 -1,29 0 97,55 32
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

