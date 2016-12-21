Die Standardversion des MACD, die die Auswahl der Glättungsalgorithmen für das Histogramm und die Signallinie aus 10 möglichen Varianten ermöglicht:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Die Farben des Histogramms und der Signallinie ändern sich abhängig von der Marktsituation. Der Indikator ColorXMACD_Alert erlaubt auch die Hinweisgebung, falls die Farbe der Signallinie sich auf der letzten geschlossenen Bar ändert. Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in dem Artikel Effektive Algorithmen mit minimaler Verzögerung zur Mittelwertbildung: Zur Verwendung in Indikatoren und Expert Advisors 03.03.2009.