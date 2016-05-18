CodeBaseKategorien
DigitalF-T01 - Indikator für den MetaTrader 5

Ein digitaler Filter für schnellen Trend mit eine Referenzlinie, implementiert in Form einer Wolke.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.02.2008.

Der DigitalF-T01 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1925

BlauCMomentum BlauCMomentum

Kerzen Momentum mit dreifacher EMA Mittelung.

Math-System Math-System

Eine Menge von Zielunterstützungs-/widerstandslevels für die vorhergesagte Preisbewegung.

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

Lineare Regressionsliste deren Daten im Indikatorbuffer gespeichert werden.

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Drei stochastische Linien von drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.