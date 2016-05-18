Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Math-System - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Menge von Zielunterstützungs-/widerstandslevels für die vorhergesagte Preisbewegung.
Siehe auch Murrey Math Linien (Unterstützung und Widerstand) und Murrey Math FixPeriod.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 14.02.2008.
Der Math-System Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1923
