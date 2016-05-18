CodeBaseKategorien
Indikatoren

BB_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Drei Bollinger Bänder mit verschiedenen Timeframes mit den selben Parametern auf einem Chart

Der BB_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1918

RSI_3HTF RSI_3HTF

Drei RSI Oszillatoren mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

MA_3HTF MA_3HTF

Drei gleitende Durchschnitte mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Ein Indikator, der das Tickvolumen für seine Berechnungen verwendet.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Einer der Indikatoren des Tickvolumens mit mehreren EMAs von William Blau.