Momentum YTG

Ein Expert Advisor für mehrere Währungen auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator).

Der Indikator aus "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (January, 2010).

Eine Bibliothek, um kleine Symbole in der Taskleiste von Windows und Texthinweise zu ermöglichen. Die Verwendeung der Bibliothek wird Ihnen helfen, Ihr MQL-Programm informativer zu machen.

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Vortex.