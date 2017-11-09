CodeBaseKategorien
Momentum YTG - Indikator für den MetaTrader 5

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Momentum-Indikator in Form eines farbigen Histogramms.

Einstellungen des Indikators:

  • Momentum Period - Periodenlänge des Indikators.

Momentum YTG

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19128

Vortex Vortex

Der Indikator aus "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (January, 2010).

Multi Stochastic Multi Stochastic

Ein Expert Advisor für mehrere Währungen auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator).

Notify Icon Notify Icon

Eine Bibliothek, um kleine Symbole in der Taskleiste von Windows und Texthinweise zu ermöglichen. Die Verwendeung der Bibliothek wird Ihnen helfen, Ihr MQL-Programm informativer zu machen.

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Vortex.