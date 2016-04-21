und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Triple Exponential Average (TRIX) - Indikator für den MetaTrader 5
Triple Exponential Average (TRIX) wurde von Jack Hutson als ein Oszillator für überkaufte/überverkaufte Marktzustände entwickelt.
Er kann auch als Momentum-Indikator verwendet werden. Um die zyklischen Komponenten einer Kursbewegung mit einer Periode kleiner als der des TRIX zu eliminieren wird eine dreifache Glättung verwendet.
Die Zone wird als Indikator für überkaufte oder überverkaufte Zustände verwendet (positiv bzw. negativ). Das Kaufsignal ist das Kreuzen der Nulllinie von unten, oder eine "bullishe" Divergenz; das Kaufsignal ist das Kreuzen der Nulllinie von oben, oder eine "bearishe" Divergenz zum Kurs. Das einzigartige Merkmal des Indikators ist die perfekte Filterung des Kursrauschens und das Fehlen der Verzögerung(Nachlaufen) gegenüber dem Kurs, was so typisch für die meisten Gleitenden Durchschnitte ist.
Abbildung:
Triple Exponential Average Indikator
Berechnung:Zunächst wird der Exponential Moving Average des Kurses berechnet:
- Price(i) - aktueller Kurs
- N - EMA period;
- EMA1(i) - aktueller Wert des Exponential Moving Average.
