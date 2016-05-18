Der vorliegende Expert Advisor erlaubt es nur Long/Short-Aufträge (oder beide) auf Basis der CExpertKlasse zu eröffnen.

Es werden zwei verschiedene Dateien zur Verfügung gestellt:

LongShortExpertModified.mqh: Diese Klasse erweitert dei StandardCExpert indem die CheckOpen() und CheckReverse() Methoden verändert wurden, sodass nur die gewünschten Aufträge geöffnet werden können;

Diese Klasse erweitert dei StandardCExpert indem die CheckOpen() und CheckReverse() Methoden verändert wurden, sodass nur die gewünschten Aufträge geöffnet werden können; LongShortExpertMACD.mq5: Dieser EA eine eine einfache Modifikation der eingebetteten ExpertMACD.mq5 Klasse, einschließlich des entwickelten, modifizierten Experts, um nur die passend zu den gewählten Eingabeparametern gewünschten Auftragstypen zu erlauben und wird zur Verfügung gestellt, um die Verwendung des Experten zu verdeutlichen.

LongShortExpertModified

Diese Klasse modifiziert das Verhalten der Standard CExpert Klasse, indem es nur Aufträge eines bestimmten Typs erlaubt - und zwar folgende laut enum:

enum ENUM_AVAILABLE_POSITIONS { LONG_POSITION, SHORT_POSITION, BOTH_POSITION };

Diese Enumeration wird als Eingabeparameter für den endgültigen EA verwendet, um festzulegen, welche Art von Aufträgen erlaubt wird und wird intern verwendet, um nur die gewünschten Aufträge zu eröffnen und Auftragsumkehrungen nur dann zu verarbeiten, wenn beide Typen erlaubt sind (BOTH_POSITION enum Wert).

Um das zu erreichen, wurden die CheckOpen() und CheckReverse() Methoden umgeschrieben:

class CLongShortExpertModified : public CExpert { protected : ENUM_AVAILABLE_POSITIONS m_positions; public : CLongShortExpertModified( void ); ~CLongShortExpertModified( void ); virtual bool CheckOpen( void ); virtual bool CheckReverse( void ); void SetAvailablePositions(ENUM_AVAILABLE_POSITIONS newValue){m_positions=newValue;}; };

CheckOpen() wurde modifiziert, sodass nur Long oder Short Positionen entsprechend dem m_positions Wert geprüft werden:

bool CLongShortExpertModified :: CheckOpen() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: return CheckOpenLong(); case SHORT_POSITION: return CheckOpenShort(); default : return CExpert::CheckOpen(); } }

CheckReverse() wurde modifiziert um nur dann eine Positionsumkehr zu prüfen, wenn beide Positionstypen erlaubt sind:

bool CLongShortExpertModified::CheckReverse() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: case SHORT_POSITION: return false ; default : return CExpert::CheckReverse(); } }

LongShortExpertMACD

Diese Klasse stellt ein Beispiel für die Verwendung der vorherigen Klasse in einem spezifischen EA dar, basierend auf dem Standard ExpertMACD EA, der in der MQL5 Distribution enthalten ist.

Zuerst muss die konkrete Expert-Klasse eingebunden und der korrespondierende Eingabeparameter hinzugefügt werden. Außerdem wird der externe Expert mit der Subklasse statt dem Standard CExpert verknüpft:

#include <Expert\LongShortExpertModified.mqh> input ENUM_AVAILABLE_POSITIONS Inp_Allowed_Positions=BOTH_POSITION; CLongShortExpertModified ExtExpert;

Nach der Initialisierung des Expert muss der Parameter dem Eingabewert entsprechend gesetzt werden:

if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": Fehler beim Initialisieren des Expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } ExtExpert.SetAvailablePositions(Inp_Allowed_Positions);

Es sind keine weiteren Änderungen notwendig. Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsparameter für den Expert: