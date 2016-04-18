ATR Values

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator zeigt den Wert der vom Benutzer angegebenen ATR Periode für alle Zeiträume in einem Textblock. Die Größe des Textblocks kann von dem User angegeben werden.
