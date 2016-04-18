CodeBaseKategorien
ATR Values - Indikator für den MetaTrader 4

Mohit Marwaha
Ansichten: 957
957
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt den Wert der vom Benutzer angegebenen ATR Periode für alle Zeiträume in einem Textblock. Die Größe des Textblocks kann von dem User angegeben werden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13761

