Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KoliErBands - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 854
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ursprünglicher Autor: KoliEr Li.
Eine andere Version der Bollinger Bänder unter Verwendung einer Mittellinie aus dem Mittelwert der Hochs und Tiefs der gewählten Periodenlänge.
Abb. 1. Der Indikator KoliErBands
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18845
Nevalyashka
Wir öffnen die neue Position entgegengesetzt zur vorherigen. Die Eingabe umfasst nur Stop Loss, Take Profit und eine minimale Lotgröße.OzFx
Das System OzFx. Es verwendet den Accelerator Oszillator und den Stochastik Oszillator.