Indikatoren

KoliErBands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
854
(16)
Veröffentlicht:
Ursprünglicher Autor: KoliEr Li.

Eine andere Version der Bollinger Bänder unter Verwendung einer Mittellinie aus dem Mittelwert der Hochs und Tiefs der gewählten Periodenlänge.

Abb. 1. Der Indikator KoliErBands

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18845

