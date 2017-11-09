CodeBaseKategorien
Indikatoren

ForceTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der ForceTrend Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart

Der Indikator benötigt den Indikator ForceTrend.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Indikator ForceTrend_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18819

