Ein Handelsroboter zur Durchführung von Arbitrage zwischen EURGBP und seinen synthetischen Kursen (Dreieck-Arbitrage).

Handelssignale basierend auf dem Vergleich von zwei Trendindikatoren: iMA (Moving Average, MA) und iSAR (Parabolic SAR). Der Expert Advisor arbeitet auf dem Nullbalken, nur eine Position kann offen sein. Es wird Trailing Stop verwendet.