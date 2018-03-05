CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA Zigzag Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Reza Anvari | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
983
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein weiterer ZigZag-Trendindikator, der auf den Extrempunkten des SMA-Indikators basiert. Es verbindet das Hoch eines Maximums des SMA-Indikators mit dem Tief bei dessen Minimum. Die Aufwärtstrendlinien sind rot und die eines Abwärtstrends blau im Hauptfenster des Charts. SMA Period ist selektiv als Input-Parameter.

MA(44) ZigZag Trend

MA(44) ZigZag Trend

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18805

Arbitrage Synthetisch Arbitrage Synthetisch

Ein Handelsroboter zur Durchführung von Arbitrage zwischen EURGBP und seinen synthetischen Kursen (Dreieck-Arbitrage).

SAR trading v2.0 SAR trading v2.0

Handelssignale basierend auf dem Vergleich von zwei Trendindikatoren: iMA (Moving Average, MA) und iSAR (Parabolic SAR). Der Expert Advisor arbeitet auf dem Nullbalken, nur eine Position kann offen sein. Es wird Trailing Stop verwendet.

RSO, Relative Strength Oszillator RSO, Relative Strength Oszillator

RSO ist eine Oszillator-Version des RSI.

Laguerre, gestreift Laguerre, gestreift

Eine Variation des Laguerre Filterindikators.