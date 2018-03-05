und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA Zigzag Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Ein weiterer ZigZag-Trendindikator, der auf den Extrempunkten des SMA-Indikators basiert. Es verbindet das Hoch eines Maximums des SMA-Indikators mit dem Tief bei dessen Minimum. Die Aufwärtstrendlinien sind rot und die eines Abwärtstrends blau im Hauptfenster des Charts. SMA Period ist selektiv als Input-Parameter.
MA(44) ZigZag Trend
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18805
