Relative Strength Oszillator oder RSO ist eine Oszillator-Version des RSI. Der RSI ist ein als leistungsfähiger und genauer Indikator ist sehr beliebt. Er ist ein Indexindikator und variiert im Bereich von 0 bis 100. Verwendet werden die 70er oder 30er Zonen des RSI für die Entscheidungen, Positionen zu eröffnen. Aber als Indikator ist die Symmetrie leichter lesbar und besser vergleichbarer. Oszillatoren haben eine Mittellinie, üblicherweise bei 0,0 um die sie schwingen. Der RSO beabsichtigt, diese Rolle zu übernehmen. Mit RSO ist alles genauso wie vorher auf RSI, nur minus 50. Hier sind 20er und -20er die überkauften und überverkauften Zonen.

Ich habe farbige Bars hinzugefügt, nur für mehr Klarheit. Grüne Balken zeigen einen steigenden RSO und rote Balken einen fallenden. RSO oder RSI Kurven können keine kleinen Änderungen zeigen, während farbige Balken dies können. Wenn z.B. RSO über 20 ist, zeigt der erste rote Balken die Richtungsänderung an. Wie Sie sehen können, ermöglicht der RSO mit Bars ein Erkennen auf den ersten Blick.

Abb. 1. RSO-Indikator

Sequentielle grüne/rote Balken zeigen an, dass wir weiter auf einen Richtungswechsel warten sollten. Wie in folgendem Bild zu sehen ist, liegt RSO bei etwa 20 und beginnt zu sinken. Ohne Warnung durch die Bars könnten wir davon überzeugt sein, eine Verkaufsposition zu eröffnen. Jedoch ist sequentielle gegenüberliegende Farbbalken ein guter Indikator, der darauf hinweist, noch nichts zu unternehmen.

Abb. 2. RSO sequentieller Farbwechsel

Ich benutzte MetaQuotes RSI Quellcode als Basis für die Neukodierung des RSO.