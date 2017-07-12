CodeBaseKategorien
Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator Color_PEMA_Envelopes_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Color_PEMA_Envelopes_Digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18666

RabbitM2 RabbitM2

Die verwendeten Indikatoren: CC, das schnelle und langsame MA, WPR Larry Williams.

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals Color_PEMA_Envelopes_Digit umsetzt.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

Der Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

Im EA werden drei Indikatoren verwendet: MA (150), RSI (3) mit den Ebenen 80 und 20, Stochastic (6, 3, 3) mit den Ebenen 70 und 30.