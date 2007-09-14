CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
5305
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: LGP.

Красным - при расчете уровней сопрподдержки используется LowHigh.

Оранжевым - используется цена Close, в случае, когда
"Единственное исключение из данного правила — это, когда минимальная цена сразу после исходного дня превышает цену закрытия исходного дня. В этом случае первый уровень со-противления определяется так: цена закрытия в следующий после исходного день умножается на коэффициент"


J_TPO_Clean J_TPO_Clean

Индикатор J TPO Clean.

FX Fish FX Fish

Уникальный индикатор FX_FISH широко применяется западными специалистами для торговли на валютном рынке, рынке акций и др.

Fractals5+Signal+diapazon Fractals5+Signal+diapazon

Индикатор Fractals5 Signal Diapazon.

2Extreme4U Grid Builder 2Extreme4U Grid Builder

Индикатор 2Extreme4U Grid Builder.