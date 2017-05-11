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Индикаторы

AMA STL Color - индикатор для MetaTrader 4

Неизвестен
Опубликовал:
LeonLexx
LeonLexx

LeonLexx

6 кодов 16 комментариев
Просмотров:
10119
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Данный индикатор на графике отображается в виде двухцветной линии.

  • Если настоящее значение индикатора ниже предыдущего, то индикатор окрашивает линию в красный цвет;
  • Если настоящее значение индикатора выше предыдущего, то индикатор окрашивает линию в синий цвет.

Также в индикаторе присутствует фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.


Входные параметры

  • Range – период;
  • Fast Period – быстрое EMA;
  • Slow Period – медленное EMA;
  • Count Bars –количество баров, на которых отображается индикатор;
  • Filter – фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.

Входные параметры

Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам

Актуальная информация по 16 инструментам.

Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече

Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.

Lot line Lot line

Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.

Show Pips Show Pips

Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.