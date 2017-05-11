Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AMA STL Color - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
- Просмотров:
- 10119
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор на графике отображается в виде двухцветной линии.
- Если настоящее значение индикатора ниже предыдущего, то индикатор окрашивает линию в красный цвет;
- Если настоящее значение индикатора выше предыдущего, то индикатор окрашивает линию в синий цвет.
Также в индикаторе присутствует фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.
Входные параметры
- Range – период;
- Fast Period – быстрое EMA;
- Slow Period – медленное EMA;
- Count Bars –количество баров, на которых отображается индикатор;
- Filter – фильтр, который позволяет сгладить шумы рынка.
Индикатор для вывода основных параметров по торговым инструментам
Актуальная информация по 16 инструментам.Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече
Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.