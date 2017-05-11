Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.

Небольшая система, которая позволяет выставить линию закрытия ордера под любым наклоном.

Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.