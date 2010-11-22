Смотри, как бесплатно скачать роботов
RiskSpread - индикатор для MetaTrader 4
- 4888
Индикатор рисует две линии на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.
Другими словами: рисует границы, внутри которых работать скорее всего, себе в убыток. Особенно актуально с валютными парами, где спред достигает огромных значений
