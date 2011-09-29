Реальный автор:

earnforex

Total Power Indicator основан на двух стандартных индикаторах: Bears Power и Bulls Power.



Индикатор рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени, и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как разница между быками и медведями) для текущего бара.



Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов - отсутствия долгосрочной перспективы. Версия Total Power Indicator для MetaTrader 4 была создана Даниелем Фернандесом (Daniel Fernandez, Asirikuy.com).

LookbackPeriod (по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров для подсчета преобладания быков/медведей.

(по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров для подсчета преобладания быков/медведей. PowerPeriod (по умолчанию = 10) - период оригинальных индикаторов Bears Power и Bulls Power.

Индикатор представлен в двух вариантах исполнения.

Есть несколько разных способов использования данного индикатора: