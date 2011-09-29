Ставь лайки и следи за новостями
Total Power Indicator - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 7185
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
earnforex
Total Power Indicator основан на двух стандартных индикаторах: Bears Power и Bulls Power.
Индикатор рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени, и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как разница между быками и медведями) для текущего бара.
Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов - отсутствия долгосрочной перспективы. Версия Total Power Indicator для MetaTrader 4 была создана Даниелем Фернандесом (Daniel Fernandez, Asirikuy.com).Входные параметры:
- LookbackPeriod (по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров для подсчета преобладания быков/медведей.
- PowerPeriod (по умолчанию = 10) - период оригинальных индикаторов Bears Power и Bulls Power.
Индикатор представлен в двух вариантах исполнения.
Есть несколько разных способов использования данного индикатора:
- Самый безотказный метод торговли (но и самый низкочастотный) - это ждать, пока линии Bull (или Bear, если вы продаете) и Total покажут значение 100, и затем открывать длинную позицию (короткую, если это была линия Bear).
- Пересечение линий Bear и Bull тоже может быть использовано для торговли. Если после пересечения линия Bull оказалась сверху - покупайте, если линия Bear оказалась вверху - продавайте.
- Пересечение линий Bull и Bear с линией Total можно использовать как для входа, так и для выхода из рынка. Если линия Bull пересекает Total снизу, открывайте длинную позицию, если линия Bear пересекает Total снизу, открывайте короткую позицию. Если же линии пересекают Total сверху, самое время закрыть соответствующую позицию.
- Альтернативный способ - вместо пересечений использовать определенные уровни индикатора. Например, открывать длинную/короткую позицию, если линия Bull/Bear поднимается выше уровня 66.
