Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.

Eingabeparameter des Indikators:

input string Symbols_Sirname= "XMA_BB_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrAquamarine ; input color Dn_Color= clrPlum ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.

Abb.1. Der XMA Bollinger Bands Pivot Indikator