XMA_BB_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5
- 1037
Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.
Eingabeparameter des Indikators:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_BB_Pivot_"; // Namen für Labels des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Mittelungsmethode input uint XLength=100; // Tiefe der Mittelung input int XPhase=15; // Parameter der ersten Mittelung, //---- für JJMA im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //---- für VIDIA ist das die CMO Periode, für AMA - die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts input double BandsDeviation1=2.0; // Abweichung 1 input double BandsDeviation2=4.0; // Abweichung 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preiskonstante input color Up_Color=clrAquamarine; // Farbe des ersten Bands des Indikators input color Dn_Color=clrPlum; // Farbe des unteren Bands des Indikators input uint SignalBar=0; // Nummer des Balkens für das Erhalten der Werte des Indikators input uint SignalLen=40; // Länge der Bands des Indikators
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.
Abb.1. Der XMA Bollinger Bands Pivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18143
