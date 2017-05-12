CloseAllPositions

Ein Expert Advisor nach dem gleichnamigen Indikator. Die Lotgröße wird in Prozent des Risikos pro Trade von der freien Margin berechnet.

Der StrangeIndicator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Das Skript schließt alle Positionen auf dem aktuellen Symbol.

Der Indikator zeichnet farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern. Die Rechtecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.