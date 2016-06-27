Wirklicher Autor:

Maks alias ug

Der Indikator verwendet die von Vladislav Antonov beschriebene Methode (für diejenigen, die seine Beiträge auf Viac oder Alpari lesen). Hier ein kleiner Auszug aus seiner Methode:

Es gibt keine Notwendigkeit die Bedeutung von Widerstand und Unterstützung zu erklären. Es gibt viele Methoden, das Preisniveau zu bestimmen, aber ich verwende meine Berechnungen. Dynamische Levels der Unterstützung/Widerstand werden mittels MA-Linien bestimmt, und die Statistik-Linien werden aus höheren Zeitrahmen berechnet.

Zur Berechnung der Intraday-Levels für eine Stunde, verwenden Sie High, Low und Close der vorherigen Stundenkerze.

Zur Berechnung der Intraday-Levels eines Tages, verwenden Sie High, Low und Close der Kerze des vorherigen Tages. Zur Berechnung der Intraday-Levels einer Woche, verwenden Sie High, Low und Close der Kerze der vorangegangenen Woche.

Für diesen Bericht berechne ich die Unterstützung/Widerstands-Levels aus der Kerze des Vortages. Ergo sind die Levels den ganzen Tag gültig und die des nächsten Tages müssen neu berechnet werden. Beispiel. Zum Beispiel die Tageskerze vom 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780. Wir erhalten die Werte für den aktuellen Tag und verwenden sie auf allen Charts kleiner als dem tägliche Zeitrahmen. Am nächsten Tag werden die neue Levels berechnet.

Es gibt 3 Methoden für die Berechnung, je nach Größe des vorherigen Kerze:

Reduced - Unterstützung/Widerstandslinien für schwache Märkte. Wenn der Markt mit einer großen Kerze mit mehr als 200 Points geschlossen hat, ist es besser, diese Berechnung zu verwenden, denn es kann eine Korrektur erwartet werden und ein schwacher Markt;

Normal - Unterstützungs- und Widerstandslinien für eine mittlere Volatilität des Marktes. Die Tageskerze hat 100 bis 200 Points. Normal funktioniert gut, während die Bildung eines stetigen Wachstums oder Rückgangs und Kerzen mit ähnlicher Größe;

Extended - Unterstützungs- und Widerstandslinien für einen starken Markt. Wenn der Markt ein Dreieck ausbildet und schwächer wird, erwarten wir danach eine starke Bewegung und verwenden die Levels mit erweiterter Preisspanne.

Um zu entscheiden, welche Methode der Berechnung zu verwenden ist, sollten Sie selber das Verhalten analysieren und die Statistik der Levels studieren. Was mich betrifft, halte ich mich normalerweise nicht an das oben Beschriebene. Meistens wähle ich intuitiv eine Methode und lass mich von der zu erwartenden Preisentwicklung leiten.

Wenn Sie mehr lesen wollen: http://www.viac.ru/ds/21950.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.02.2008.

Bild 1. Der Indikator Levels.