und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Detrended Synthetic Price (bars) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 805
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Preisindikator ohne aktuellen Trend wurde ursprünglich vom John Ehlers entwickelt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die meist verwendete Variante (mit festgelegten Ebenen) ist allerdings sehr eingeschränkt. Sie müssen die Levels für jedes Symbol, Zeitrahmen und jede Einstellung jedes Parameters separat festlegen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17901
Ein Preisindikator ohne aktuellen Trend in Form eines Oszillators.ColorParabolic_HTF
Der ColorParabolic Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Preisindikator ohne aktuellen Trend mit einem Histogramm.Exp_ClosePositionsByTime
Ein Expert Advisor für das Schließen aller offenen Positionen auf dem aktuellen Symbol, wenn die aktuelle Serverzeit den in den Eingabevariablen festgelegten Zeitlimit überschritten hat.