Indikatoren

Detrended Synthetic Price (bars) - Indikator für den MetaTrader 5

Der Preisindikator ohne aktuellen Trend wurde ursprünglich vom John Ehlers entwickelt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die meist verwendete Variante (mit festgelegten Ebenen) ist allerdings sehr eingeschränkt. Sie müssen die Levels für jedes Symbol, Zeitrahmen und jede Einstellung jedes Parameters separat festlegen.

Die Version mit einer stufenförmigen Signallinie scheint eine logische Alternative zu den festgelegten Ebenen zu sein. Die vorliegende Variante stellt eine Balkenversion des Basis-Oszillators dar: hier kann man sehen, wie sich diese Version von einem einzelnen Oszillator auf dem Chart unterscheidet.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17901

