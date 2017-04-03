und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorParabolic_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1320
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der semaphore Signal-Indikator ColorParabolic mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.
Für die Eingabe der Alerts, Emailnachrichten und push-Nachrichten aufs Smartphon im Code des Indikators wurden die folgenden Änderungen gemacht:
-
Zu den Eingangsparametern des Indikators wurden neue Eingangsvariable geschrieben
input uint NumberofBar=1;//Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals input bool SoundON=true; //Die Erlaubnis der Alerts input uint NumberofAlerts=2;//Die Anzahl der Alerts input bool EMailON=false; //Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals input bool PushON=false; //Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
-
Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() zum Ende des Indikatorscodes hinzugefügt
//+------------------------------------------------------------------+ //| Buy signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname, // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale double &BuyArrow[], // Der Indikatorpuffer mit Signalen für den Kauf const int Rates_total, // Die aktuelle Anzahl der Bars const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick const double &Close[], // Der Exit-Preis const int &Spread[]) // Spreed { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]*_Point; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Sell signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale double &SellArrow[], // Der Indikatorpuffer mit Signalen für den Kauf const int Rates_total, // Die aktuelle Anzahl der Bars const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick const double &Close[], // Der Exit-Preis const int &Spread[]) // Spreed { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]*_Point; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Die Erhaltung der Timeframe in Form einer Zeile | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
-
Zum Block OnCalculate() nach den Loops der Berechnungen des Indikators wurde ein paar Aufrufe zu den Funktionen BuySignal() und SellSignal() hinzugefügt
//--- BuySignal("ColorParabolic_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal("ColorParabolic_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); //---
Wo BuyBuffer und SellBuffer — sind die Namen der Indikatorpuffer für die Speicherung der Signale zum Kauf und Verkauf. In Indikatorpuffern als leere Werte müssen entweder Null oder EMPTY_VALUE in Vorhanden sein.
Es wird angenommen, dass im Indikatorscode im Block OnCalculate() nur ein Aufruf zu Funktionen BuySignal() und SellSignal() verwendet wird.
in Abb.1. Der Indikator ColorParabolic_Alert im Chart
in Abb.2. Der Indikator ColorParabolic_Alert. Die Eingabe des Alerts
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17846
Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.Exp_SSL
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators SSL.
Die Trading-Strategie nach dem Indikator RSI. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Position geöffnet wird.20PRExp-3
Das System des Durchbruchs der Volatilität innerhalb des Tages. Es wird der Indikator Parabolic SAR verwendet.