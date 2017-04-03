CodeBaseKategorien
Indikatoren

SSL_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
SSL.mq5 (13.96 KB) ansehen
SSL_HTF.mq5 (16.45 KB) ansehen
Der Indikator SSL mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SSL.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator SSL_HTF

ColorKeltnerCandles ColorKeltnerCandles

Dieser Indikator färbt die Kerzen in verschiedenen Farben je nach der Kraft und der Richtung des Trends, dazu wird noch die Kanäle Keltners verwendet

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Es werden zwei МA, ein MACD und ein CCI verwendet. OnTradeTransaction wird für die Erhaltung der Open-Zeit der Position.

Exp_SSL Exp_SSL

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators SSL.

SSL_Alert SSL_Alert

Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.