und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_SSL - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1006
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Experte Exp_SSL wurde aufgrund der Signalen des Indikators SSL gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe des Indikators geändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators SSL.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD H8:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17844
Der Indikator SSL mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den EingangsparameternColorKeltnerCandles
Dieser Indikator färbt die Kerzen in verschiedenen Farben je nach der Kraft und der Richtung des Trends, dazu wird noch die Kanäle Keltners verwendet
Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.ColorParabolic_Alert
Der semaphore Signal-Indikator ColorParabolic mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.