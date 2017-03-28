CodeBaseKategorien
Indikatoren

ADXm (vhf adaptiv) - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1128
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Diese Version des ADXm verwendet vhf (vertikaler/horizontaler Filter), um die Periodenlänge anzupassen, statt nur eine einzige, fixe zu verwenden.

Um die Auswirkung sehen zu können, werden längere Periodenlängen empfohlen (kürzere ändern nur wenig bei dieser Form der Adaptierung). So kann auch eine größere Periodenlänge auf plötzliche Volatilität im Markt "reagieren" oder er kann in der Trendrichtung verweilen, wenn der adaptive vhf so "entschied". In jedem Fall wird umfangreiches Testen der Parameter und der Verwendung anempfohlen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17851

