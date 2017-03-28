und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADXm (vhf adaptiv) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1128
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Version des ADXm verwendet vhf (vertikaler/horizontaler Filter), um die Periodenlänge anzupassen, statt nur eine einzige, fixe zu verwenden.
Um die Auswirkung sehen zu können, werden längere Periodenlängen empfohlen (kürzere ändern nur wenig bei dieser Form der Adaptierung). So kann auch eine größere Periodenlänge auf plötzliche Volatilität im Markt "reagieren" oder er kann in der Trendrichtung verweilen, wenn der adaptive vhf so "entschied". In jedem Fall wird umfangreiches Testen der Parameter und der Verwendung anempfohlen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17851
Vidya zone verwendet 3 Preise zur Berechnung.Aroon Oszillator 2
Aroon Oszillator, nächste Version.
Dsl - DMI OszillatorGet trend
Die kurzfristige Trends. Zwei Indikatoren iMA, und ein iStochastic.