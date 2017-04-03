und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorXDeMarker_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 827
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ColorXDeMarker_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ColorXDeMarker_Histogram.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator ColorXDeMarker_Histogram_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17695
Der Indikator, der die Handelssignale vom Histogramm MACD bekommt.Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2
Das Trends-Handelssystem Exp_IBS_RSI_CCI_v4 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4 gebaut
Der Indikator berechnet die Momente der Kreuzung OHLCExp_ThreeCandles
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ThreeCandles gebaut wurde