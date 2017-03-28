Der MACD wird normalerweise mit einer Signallinie berechnetEr wird seit Langem verwendet und hat seine Verdienste. Aber er hat Probleme in Seitwärtsmärkten (er sendet dann falsche Signale)Diese Version verwendet Dsl (stufenförmige Signallinie) und statt einer verwendet er deren zwei. So sind sowohl die Level und Signallinie Teildes MACD, und die Testergebnisse lassen dies hoffen, dass so einige falsche Signale vermieden werden und er kann für (kurzfristige) Umkehrsituationen verwendet werden. Wie üblich wird das Experimentieren anempfohlen.





