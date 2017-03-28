Der RSI wird hauptsächlich mit Level oder eine Art von Signallinie verwendet. Einige bevorzugen Level, einige, andererseits, die "Signallinie". Man könnte darüber streiten, was besser ist, aber es hängt wohl wesentlich vom Handelsstil abIn dieser Version wird beides kombiniert.Die Idee einer stufenförmige Signallinie ist einfach: ist der RSI über seinem Zentralwert (RSI > 50), dann wird nur die obere Signallinie berechnet und die untere wird unverändert übernommen. Ist der RSI unter seinem Zentralwert, wird die untere Signallinie berechnet und die obere wird unverändert übernommen. Dadurch erhalten wir eine Art Kombination von Level und Signallinie ohne die Werte des RSI selbst zu verändern. Wie Sie sehen können, hat er seine Vorteile im Vergleich zu den beiden anderen Methoden (um beispielsweise Probleme mit dem "Trend" zu vermeiden, wenn die Signallinie allein verwendet wird). In jedem Fall wird umfangreiches Testen anempfohlen.





