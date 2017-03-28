und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MFI_price_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator MFI_price mit der Auswahlmöglichkeit des Zeitrahmens in den Eingabeparametern.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Datei MFI_price.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig1. Der Indikator MFI_price_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17541
