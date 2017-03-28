Der Indikator MFI_price mit der Auswahlmöglichkeit des Zeitrahmens in den Eingabeparametern.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Datei MFI_price.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig1. Der Indikator MFI_price_HTF