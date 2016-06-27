Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Stochastic Fan - Indikator für den MetaTrader 5
- 988
Ein Fächer von Stochastik Indikatoren, deren Perioden durch eine von vier Progressionsarten definiert werden.
- arithmetische
- geometrische
- Fibonaccizahlen
- Leonardozahlen
