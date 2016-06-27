CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stochastic Fan - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Fächer von Stochastik Indikatoren, deren Perioden durch eine von vier Progressionsarten definiert werden.

  • arithmetische
  • geometrische
  • Fibonaccizahlen
  • Leonardozahlen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1752

