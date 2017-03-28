CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRTR_extr_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
803
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Realer author: Ramdass

Der Indikator ZigZag auf Basis des Algorithmus von NRTR_extr.

Fig1. Der Indikator NRTR_extr_ZigZag

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17516

