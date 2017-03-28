CodeBaseKategorien
Die Bibliothek der Glättungsalgorithmen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben. Die Datei SmoothAlgorithms.zip enthält die Version für MQL4 dieser Bibliothek. Der Indikator EMA.mq5 ist ein Anwendungsbeispiel dieser Glättungsalgorithmen aus der Bibliothek. Der Code des Indikators kann so geschrieben werden, dass es keinen Unterschied macht, in welcher Sprache Sie einen Indikator mit den Glättungsalgorithmen entsprechend der Sprache und mit der richtigen Erweiterung des Indikators, kompilieren.

Fig1. Der Indikator EMA im Terminalfenster des MetaTrader 5

Fig1. Der Indikator EMA im Terminalfenster des MetaTrader 5

Fig.2. Der Indikator EMA im Terminalfenster des MetaTrader 4

Fig.2. Der Indikator EMA im Terminalfenster des MetaTrader 4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17472

