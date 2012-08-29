CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XprofuterDD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3492
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Неизвестен

Один из самых нестандартных индикаторов. Индикатор XprofuterDD - это попытка предвосхищения поведения цены в дальнейшем на несколько баров вперёд, определяемом значением входного параметра drawShift. Следует учесть, что индикатор перерисовывается на этом количестве баров от текущего!

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Число баров для прогноза
input uint drawShift = 14;  // Количество баров для прогноза
input uint maPeriod  = 34;  // Период усреднения

 

Рис.1 Индикатор XprofuterDD

Рис.1 Индикатор XprofuterDD

iMACD±ATR iMACD±ATR

MACD, смещенная на торговый диапазон, используется для определения зон перекупленности/перепроданности и тренда.

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Классический вариант стохастического осциллятора, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

Индикатор XprofuterOverlay показывает линию дальнейшего движения цены

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опорный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.