Реальный автор:

Неизвестен

Один из самых нестандартных индикаторов. Индикатор XprofuterDD - это попытка предвосхищения поведения цены в дальнейшем на несколько баров вперёд, определяемом значением входного параметра drawShift. Следует учесть, что индикатор перерисовывается на этом количестве баров от текущего!

Входные параметры индикатора:



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

Рис.1 Индикатор XprofuterDD