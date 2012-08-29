Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XprofuterDD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3492
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Неизвестен
Один из самых нестандартных индикаторов. Индикатор XprofuterDD - это попытка предвосхищения поведения цены в дальнейшем на несколько баров вперёд, определяемом значением входного параметра drawShift. Следует учесть, что индикатор перерисовывается на этом количестве баров от текущего!
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Число баров для прогноза input uint drawShift = 14; // Количество баров для прогноза input uint maPeriod = 34; // Период усреднения
Рис.1 Индикатор XprofuterDD
MACD, смещенная на торговый диапазон, используется для определения зон перекупленности/перепроданности и тренда.ColorStochastic_HTF
Классический вариант стохастического осциллятора, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака.
Индикатор XprofuterOverlay показывает линию дальнейшего движения ценыAML Adaptive Market Level
Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опорный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.