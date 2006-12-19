Ставь лайки и следи за новостями
SnakeInBorders - индикатор для MetaTrader 4
SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].
Внешние переменные:
SnakeRange - полупериод расчета оси Snake'а Axis[]. По умолчанию = 4;
FilterPeriod - период фильтрации. Оптимально больше 13;
MartFiltr - коэффициент фильтрации рынка. Чем MartFiltr больше, тем уже коридор отфильтрованного рынка. Данный коэффициент надо подбирать. По умолчанию = 2;
У SnakeInBorders два режима работы: если HardCalc = true, не пересчитывать, и если HardCalc = true, пересчитывать значения оси Snake'а на барах [Pos] ... [Pos+SnakeRange+1].Поведение сигнальной Mart[] внутри коридора:
При движении рынка вверх сигнальная отходит от нижнего бордюра, пересекает коридор и сливается с верхним бордюром. С точностью до наоборот, при движении рынка вниз.
До пор, пока рынок будет двигаться направленно, сигнальная будет "держаться" соответствующей границы коридора. При этом увеличение ширины коридора означает усиление движения. При колебаниях рынка коридор начинает сужаться. Сужением коридора сопровождается движением сигнальной от одной границы к другой внутри коридора, после достижения противоположной границы коридор начнет расширяться.
SnakeInBorders можно использовать как самостоятельно, сравнивая движение сигнальной на разных ТФ одновременно, так и для построения других индикаторов, используя Mart[] вместо цены бара. Для индикаторов типа MA, OA, AC,.. использовать HardCalc = true, а для индикаторов типа ZigZag, Channel,.. - HardCalc = false, и значение MartFiltr подбирать от 3...5... При этом можно расчетно отсеивать истинные и ложные вершины: если вершина промежуточная, сигнальная Mart[] не будет совпадать с бордюром.
