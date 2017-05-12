Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Cronex T RSI BBSW - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1240
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator hat mir noch auf MQL4 gefallen, deswegen habe ich mich entschieden, ihn in MQL5 umzuschreiben. Diese Implementierung hat kein Limit hinsichtlich der Anzeige grafischer Daten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17747
LRDegrees MT5
Der Indikator zeigt die Doppellinie der Regression und den Steigungswinkel der kurzen Linie. Alerts bei einem Trendwechsel.StepUpDown
Ein Indikator der Kursrichtung mit Pfeilen und Alerts.
VTS_HTF
Der VTS Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.XRSXCandleKeltnerPluse_HTF
Der XRSXCandleKeltnerPluse Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.