CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Cronex T RSI BBSW - Indikator für den MetaTrader 5

Sergii Kozin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1240
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator hat mir noch auf MQL4 gefallen, deswegen habe ich mich entschieden, ihn in MQL5 umzuschreiben. Diese Implementierung hat kein Limit hinsichtlich der Anzeige grafischer Daten.

Cronex T RSI BBSW

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17747

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Der Indikator zeigt die Doppellinie der Regression und den Steigungswinkel der kurzen Linie. Alerts bei einem Trendwechsel.

StepUpDown StepUpDown

Ein Indikator der Kursrichtung mit Pfeilen und Alerts.

VTS_HTF VTS_HTF

Der VTS Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

Der XRSXCandleKeltnerPluse Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.