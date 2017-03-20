Das Beispiel für die Berechnung der Umfang des Lotes mit der fixierten Ebene der Marge. Das heißt, wenn es 10% eingegeben wird, wird die Position geöffnet, deren Umfang der Marge 10% von der freien Marge beträgt.

Eingangsparameter:

StopLoss (in pips) — die Ebene StopLoss

% risk — der Umfang der Marge für die Position, die in Prozenten von der freien Marge ist

Für das Simulieren des Handels wurde ein solcher Umlauf organisiert:

static long count=- 21 ;

if (count% 980 == 0 )

{



Die Anfangswert count=-21 wird außerordentlich für "die Erwärmung" des Strategietesters gegeben. Weiter wird der Rest von der Teilung der Variable count auf die Zahl 980 berechnet (eine ganz zufällige Zahl). Mit anderen Worten, alle 980 Ticks wird der Eintritt in den Umlauf der Berechnung des Lotes unter Berücksichtigung der Risiken auf das Geschäft durchgeführt.

Der Umlauf der Berechnung des Lotes je nach dem Risiko auf das Geschäft (die Berechnung für die Position Buy):

Der erste Schritt





double sl= 0.0 ;

double check_open_long_lot= 0.0 ;



sl= 0.0 ;

check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),sl);

Print ( "sl=0.0" ,

", CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ),

", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ),

", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 ));



sl=m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss;

check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),sl);

Print ( "sl=" , DoubleToString (sl,m_symbol. Digits ()),

", CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ),

", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ),

", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 ));

if (check_open_long_lot== 0.0 )

return ;

In der Variable check_open_long_lot mit Hilfe der Methode CheckOpenLong der Klasse CMoneyFixedMargin bekommen wir den berechneten Umfang des Lotes für die Position Buy unter Berücksichtigung StopLoss:

double check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss);

Im Journal der Experten werden solche Parameter gedruckt: StopLoss, der berechnete Umfang des Lotes je nach dem Risiko auf das Geschäft, die Bilanz der Handelsrechnung zum Zeitpunkt der Berechnung, der Umfang der eigenen Mittel am Konto zum Zeitpunkt der Berechnung, der Umfang der reservierten Pfandmittel zum Zeitpunkt der Berechnung.

Wenn die Berechnung den Wert "0.0" zurückgegeben hat - verlassen wir es:

if (check_open_long_lot== 0.0 )

return ;

Der Schritt №2



In der Variable chek_volime_lot mit Hilfe der Methode CheckVolume der Klasse CTrade bekommen wir dden berechneten Umfang des Lotes für die Position Buy, für die wir genug Mittel haben. Hier übergeben wir die folgenden Parameter: m_symbol.Name() — der Name des Symbols, check_open_long_lot — der Umfang der Position, die wir eröffnen wollen ( wir haben diesen Parameter schon früher berechnet):



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),check_open_long_lot,m_symbol. Ask (), ORDER_TYPE_BUY );

Der Schritt №3



Wenn die Methode CheckVolume nicht "0.0" zurückgegeben hat, überprüfen wir die Bedingung: reichen uns die Mittel für die Eröffnung der Position des berechneten Lotes unter Berücksichtigung des Risikos aus.

if (chek_volime_lot!= 0.0 )

if (chek_volime_lot>=check_open_long_lot)

m_trade.Buy(chek_volime_lot, NULL ,m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss,m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss);

else

Print ( "CMoneyFixedRisk lot = " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", CTrade lot = " , DoubleToString (chek_volime_lot, 2 ));

Wenn die Mittel ausreichend sind, so öffnen wir die Positionen, wenn nicht — dann werden in die Journal der Experten der berechnete Umfang des Lotes unter Berücksichtigung des Risikos auf das Geschäft (DoubleToString(check_open_long_lot,2)) und der Umfang des Lotes gedruckt, für den wir ausreichend Mittel haben (DoubleToString(chek_volime_lot,2)).

Das Beispiel der Eröffnung der Position Buy, beim 10% das Risiko von der freien Marge:





Was dabei im Journal veröffentlicht wurde:

Money Fixed Margin (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 03 : 24 sl= 0.0 , CheckOpenLong: 0.28 , Balance: 3000.00 , Equity: 3000.00 , FreeMargin: 3000.00

Money Fixed Margin (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 03 : 24 sl= 1.05792 , CheckOpenLong: 0.28 , Balance: 3000.00 , Equity: 3000.00 , FreeMargin: 3000.00

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 31 instant buy 0.28 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05792 tp: 1.06292 ( 1.06042 / 1.06076 / 1.06042 )

Trades 2016.11 . 28 00 : 03 : 31 deal # 2 buy 0.28 EURUSD at 1.06076 done (based on order # 2 )

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 31 deal performed [ # 2 buy 0.28 EURUSD at 1.06076 ]

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 31 order performed buy 0.28 at 1.06076 [ # 2 buy 0.28 EURUSD at 1.06076 ]

Money Fixed Margin (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 03 : 31 CTrade:: OrderSend : instant buy 0.28 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05792 tp: 1.06292 [done at 1.06076 ]

Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung des Lotes je nach dem Risiko auf die freien Marge, hat StopLoss keinen Sinn.