Indikatoren

Fractal_ADX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Der Fractal_ADX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_ADX_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_ADX.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_ADX_HTF.ex5 den Fractal_ADX.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_ADX Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert

Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_ADX",e_period,normal_speed,IPC,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Die Indikatore Fractal_ADX_HTF und Fractal_ADX_Cloud_HTF Indikatoren

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17026

TASSKlT_HTF TASSKlT_HTF

Der TASSKlT Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

PROphet PROphet

Der PROphet besteht aus zwei unabhängigen linearen Perzeptronen.

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Ein Handelssystem, das auf der Kreuzung der Linien DI+ und DI- des Fractal_ADX_Cloud Indikators basiert.

ADX System ADX System

Der Expert Advisor basiert auf Signalen des iADX Indikators, Average Directional Movement Index.