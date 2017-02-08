Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FGDI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Indikator der fraktalen Dimension (Fractal Graph Dimension Indicator). Für mehr Details besuchen Sie den Blog des Autors.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.01.2009 in CodeBase veröffentlicht.
Abb.1. Der FGDI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16916
Fractal_Bands
Fractal Bollinger Bands.Expert NEWS
Expert NEWS - ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Pending Orders BuyStop und SellStop.
XXDPO_HTF
Der XXDPO Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Simplest Hedging EA ever
Nur für Konten mit Hedging. Eröffnung zwei gegenläufiger Positionen auf einem neuen Balken.