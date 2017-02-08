CodeBaseKategorien
Indikatoren

FGDI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Indikator der fraktalen Dimension (Fractal Graph Dimension Indicator). Für mehr Details besuchen Sie den Blog des Autors.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.01.2009 in CodeBase veröffentlicht.

Abb.1. Der FGDI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16916

